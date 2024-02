Summer Festival. Raddoppio Duran Duran. Seconda data il 23 luglio

Febbre Duran Duran: lo straordinario sold out raggiunto in pochi giorni della data del 21 luglio ha convinto la band britannica e Lucca Summer Festival ad aggiungere una replica: il 23 luglio, alle ore 21, sempre in piazza Napoleone. Ed è la seconda volta che accade nella storia del festival, dopo il doppio appuntamento con Ed Sheeran (8/9 luglio). La vendita generale scatterà domani 28 febbraio alle ore 11 su www.ticketone.it

L’entusiasmo che ha accompagnato il ritorno dei Duran Duran a LSF dopo 12 anni è stato travolgente, tanto che dopo neanche una settimana i biglietti dell’evento sono andati sold out. Un entusiasmo a cui nemmeno Simon Le Bon e soci sono rimasti indifferenti tanto che hanno deciso di raccogliere l’invito di Lucca Summer Festival a raddoppiare e replicare lo show il 23 luglio. L’invito è ad affrettarsi perché, viste le richieste giunte da tutta Italia e non solo, i biglietti anche questa volta probabilmente andranno a ruba. L’exploit dei Duran Duran ha contribuito a far raggiungere al Summer la quota di 150mila biglietti venduti a poco più di tre mesi dal primo concerto in programma: un record incredibile.

Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2022, i Duran Duran hanno venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, oltre ad aver piazzato 18 hits nelle classifiche americane e 21 hits nella Top 20 britannica.

Tra i vari premi e riconoscimenti, due Grammy® Awards, due Ivor Novellos, due BRIT Awards (tra cui “Outstanding Contribution to Music” nel 2004) e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Hanno scritto l’unico brano di James Bond che abbia raggiunto il numero 1 negli Stati Uniti, mentre David Lynch ha diretto il loro film concerto. Si possono sentire loro sample in canzoni di moltissimi artisti, da The Notorious B.I.G. ai 5 Seconds of Summer e in cover tributo di Muse, Deftones e altri.

“Rio“ è stato inserito tra i “100 Greatest British Albums” di Q, nei “100 Greatest Albums of All Time” di NME e nei “Top 100 Albums of the 1980s” di Pitchfork. Per tutta la loro incredibile carriera, iniziata a Birmingham nel 1978, i Duran Duran si sono sempre divertiti “nell’ombra”, giocando con gli estremi artistici, estetici ed emotivi. I loro concerti sono una garanzia di grande qualità e anche in questo tour si potranno ascoltare le hit e i nuovi brani tratti da “Danse macabre“ del 2023.

Paolo Ceragioli