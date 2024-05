Summer Festival, ci siamo: ecco come cambia la viabilità per Eric Clapton

Lucca, 27 maggio 2024 – Manca sempre meno al grande inizio dell’edizione 2024 del Summer Festival, che partirà domenica 2 giugno con il concerto di Eric Clapton sulle mura storiche. Mentre il coutdown si assottiglia sempre di più, iniziano ad arrivare da parte del Comune di Lucca tutte le informazioni per viabilità e parcheggi per tutti coloro che assisteranno al grande show.

La sortita del baluardo Santa Maria resterà chiusa da venerdì 31 maggio fino a martedì 4 giugno. Dalle ore 20.00 di sabato 1 giugno fino alle ore 8.00 di lunedì 3 giugno il parcheggio Carducci resterà chiuso. Dalle ore 00.00 di sabato 1 giugno fino alle 7.00 di lunedì 3 giugno divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale intorno all'ex tribunale ossia lungo le Mura – via Montinari – e nel tratto che conduce alla sortita Santa Maria. Dalle ore 00.00 di domenica 2 giugno alle ore 6.00 di lunedì 3 giugno saranno chiusi al transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione viale Carducci (dalla rotatoria di viale Europa verso est), viale della Repubblica, viale Cavour (da viale Carducci a piazzale Risorgimento); divieto di sosta con rimozione in piazzale Risorgimento che verrà temporaneamente riaperto al traffico nei lati ovest ed est.

Sempre dalle ore 00.00 di domenica 2 giugno alle ore 6.00 di lunedì 3 giugno chiusura della sortita del baluardo San Paolino e del sottopasso ciclopedonale di viale San Concordio (quest'ultimo potrà essere utilizzato solo da portatori di handicap che potranno transitare in direzione Stazione fino alle 20:30 del giorno dello spettacolo). Dalle ore 7:00 domenica 2 giugno fino alle 6.00 di lunedì 3 giugno sarà chiusa al transito pedonale la passeggiata della cortina delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria. Infine dalle ore 8:00 di domenica 2 giugno fino al termine del concerto divieto di sosta nel parcheggio in struttura Cittadella riservato all'organizzazione.

L'area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e viale Carducci, utilizzata per l'uscita del pubblico alla fine del concerto, sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 20.30 di domenica 2 giugno fino al completo deflusso degli spettatori non altre le 3.00 di lunedì 3 giugno; in questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant'Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest in via delle Città Gemelle. Dalle ore 23.00 di domenica 2 giugno fino alla 1.00 di lunedì 3 giugno il divieto di transito, eccetto residenti e attività, sarà esteso a tutta via Nieri, via Sercambi, via delle Tagliate di San Donato e via Pascoli.