Summer Festival, ci siamo. Partono gli allestimenti

L’arco di benvenuto all’area concerto del Lucca Summer Festival, montato nel tardo pomeriggio di ieri (nella foto), ha anticipato l’inizio degli allestimenti della manifestazione in piazza Napoleone e nel Cortile degli Svizzeri, che da stamattina, secondo quanto confermatoci ieri dal ’patron’ Mimmo D’Alessandro, prenderanno forma secondo gli schemi già collaudati negli ultimi anni. In piazza saranno realizzate la tribuna per il pubblico, i palchi per gli ospiti e gli sponsor, la pedana per i disabili e la tribuna ’gold’ intorno alla statua di Maria Luisa di Borbone, con la conseguente rimozione dei quattro lampioni che la circondano. E poi, naturalmente, il palco e le strutture di carico e di accesso adiacenti.

Nel Cortile degli Svizzeri, invece, le strutture degli uffici e della logistica della D’Alessandro & Galli e la zona hospitality; infine, in Cortile Carrara, il retropalco e, nella sala Tobino, i camerini degli artisti. Il montaggio è ovviamente a cura di aziende specializzate ormai super-collaudate, dotate di tutti i più avanzati dispositivi di sicurezza sul lavoro. Il via in piazza Napoleone arriva dopo che già sugli spalti delle mura di viale Carducci, appena il giorno dopo l’arrivo del Giro d’Italia, sono iniziati i lavori per la costruzione del palco e il posizionamento dei camerini e delle altre strutture mobili per gli operai e la logistica, in vista del concerto inaugurale di Eric Clapton, previsto per domenica 2 giugno, che sarà seguito, nella stessa location, dai due show di Ed Sheeran, l’8 e il 9 giugno.

In piazza Napoleone il primo spettacolo è invece fissato per il 30 giugno, protagonisti gli Swedish House Mafia, ma è chiaro che una macchina così complessa come quella del Summer ha necessità di tempi lunghi per poter essere completamente e perfettamente efficiente. Il lunghissimo cartellone dell’edizione 2025 proseguirà con Tedua (3 luglio), Geolier (5 luglio), Smashing Pumpkins con ’special guest’ Tom Morello (6 luglio), Rod Stewart (7 luglio), Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), John Fogerty (16 luglio), Salmo e Noyz (18 luglio), Mika (19 luglio), Sam Smith (20 luglio), Duran Duran (21 e 23 luglio), Toto con ’special guest’ Marcus Miller (24 luglio) e Gazzelle (26 luglio).

Paolo Ceragioli