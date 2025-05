Eventi a San Vito per celebrare i 65 anni del Villaggio Olimpico

Il quartiere di San Vito si prepara a festeggiare un importante traguardo: dal 9 all’11 maggio Lucca celebra il 65° anniversario del Villaggio Olimpico, con un ricco programma di eventi culturali, incontri, spettacoli e attività per tutte le età. Promossa dall’associazione Il Tondo – Luoghi e relazioni, in collaborazione con il Comune di Lucca, l’iniziativa coinvolge numerose realtà del territorio tra cui Fondazione Casa Lucca, Ludolega Lucchese, Libertas, Associazione teatrale Guarnieri, We Love PH e Inbar (Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione Lucca). Il progetto è sostenuto anche da un’ampia rete di attività e imprese locali.

Si inizia venerdì alle 16 al Centro Civico di San Vito con una tavola rotonda sull’edilizia residenziale pubblica, tra storia, urbanistica e testimonianze di chi ha vissuto la nascita e lo sviluppo del quartiere. Interverranno rappresentanti istituzionali, architetti, storici, urbanisti e abitanti del Villaggio Olimpico. A seguire, alle 19.30, l’inaugurazione della mostra fotografica “I volti del Villaggio”, alla Biblioteca Massimo Bertolucci – Fondo Cantoni, aperta fino al 18 maggio (tutti i giorni dalle 16 alle 19).

Sabato spazio a San Vito che spettacolo! Una giornata dedicata al teatro, alla musica e alla creatività, con la partecipazione degli studenti della scuola media “D. Chelini”, dell’Associazione teatrale Guarnieri e dell’attore Marco Brinzi, che torna a San Vito con la sua performance “Origini di un Komplotto”. A chiudere la serata, il concerto della band Pelùche, con un trascinante tributo ai Litfiba. Domenica per “Cambiamo la strada“, dalle 10 alle 18, il quartiere si trasformerà in uno spazio di gioco all’aperto, tra tradizione e contemporaneità. In caso di maltempo, gli spettacoli di sabato si svolgeranno presso il teatro della scuola “D. Chelini”.

L.S.