Sullo schermo “L’usignolo“ di Stravinskij

Un appuntamento davvero particolare quello di domani per Nuovo Cinema Boccherini, la rassegna organizzata dal Conservatorio in collaborazione con il Circolo del cinema di Lucca. Alle 20.45, all’auditorium di piazza del Suffragio, è in programma la proiezione “Igor Stravinkij - L’usignolo”, film-opera animato, diretto da Christian Chaudet e tratto dalla fiaba musicale in tre atti scritta tra il 1907 e il 1914 da Stravinskij. Il racconto, sostenuto dall’interpretazione carismatica del soprano Natalie Dessay nel ruolo dell’usignolo dell’imperatore, contiene una profonda e, a tratti, amara riflessione sulla relazione tra arte e potere, senza tradire l’originaria ambientazione esotica in una Cina di cartapesta. Il film è nato nel 1999 come registrazione sonora in studio del componimento, eseguito dall’Orchestra e dal coro dell’Opera nazionale di Parigi diretti da James Conlon. Chaudet divenne in qualche modo ossessionato da quella registrazione e decise di trasformarla in un film, reclutando i cantanti originali come parte del progetto. La proiezione sarà introdotta da Alessandra Fiori, docente di Storia della musica al Conservatorio “Bocherini”. L’ingresso è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere sul portale Eventbrite.