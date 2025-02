“Sulle tracce di Gauguin“ grazie al nuovo libro di Gloria Fossi

Lunedì 24 febbraio alle ore 17.45, nella Sala conferenze “Vincenzo Da Massa Carrara” in via San Micheletto, 3 la Fondazione Ragghianti - ETS ospita l’incontro “Sulle tracce di Gauguin - dalla Francia ai Tropici il miraggio del Paradiso”, organizzato in occasione dell’uscita dell’ultimo libro di Gloria Fossi (Giunti, 2024).

All’iniziativa, a ingresso libero, interverranno, oltre all’autrice, la storica dell’arte Silvestra Bietoletti e Alessandro Tosi, professore all’Università di Pisa. A introdurre e moderare l’incontro sarà Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti.