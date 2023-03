"Sui rifiuti ora si prendono i nostri meriti"

“Customer satisfaction di Sistema Ambiente: i cittadini intervistati promuovono i Garby in centro storico e lo spazzamento meccanizzato programmato, due servizi introdotti dal sottoscritto durante la precedente amministrazione, andando incontro a critiche di tutti i tipi. Ma il sindaco Pardini e i suoi alleati non volevano cambiare tutto nel sistema della raccolta differenziata?”. Lo chiede il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Francesco Raspini, commentando i dati diffusi in merito all’indice di gradimento del servizio di pulizia, decoro e raccolta rifiuti di Sistema Ambiente.

“I Garby, introdotti a inizio 2020 con l’obiettivo di eliminare l’esposizione dei sacchetti a qualsiasi ora del giorno e della notte in centro storico, vengono promossi dall’80 per cento dei lucchesi intervistati e l’amministrazione comunale rivendica il dato con toni trionfalistici: tutto molto bello, se non fosse che le persone che oggi compongono l’attuale maggioranza guidata dal sindaco Pardini sono le stesse che negli ultimi anni hanno gridato allo scandalo nei confronti dei Garby, della raccolta differenziata, dello spazzamento e in generale dell’operato di Sistema Ambiente. Testimonianza ne sono i comunicati di Barsanti e Santini oppure l’operazione fango messa in piedi un anno fa nei confronti dell’azienda e dei suoi lavoratori in campagna elettorale e cavalcata da tutti, a partire da Pardini“.

“Al tempo si diceva che uno dei primi atti che la nuova amministrazione avrebbe compiuto sarebbe stato il cambio totale e radicale nel sistema di raccolta rifiuti: dopo 9 mesi dall’insediamento della destra a Lucca, non solo nulla è cambiato - i Garby sono sempre lì negli stessi posti individuati tre anni fa e il calendario di raccolta è sempre quello - ma scopriamo anche che la nuova amministrazione fa propri i dati della customer satisfaction di Sistema Ambiente rivendicando i risultati come frutto del proprio lavoro o delle proprie scelte“.