Successo per “Mirror Mirror“. Visitabile fino al 31 dicembre

All’interno della Rocca Ariostesca di Castelnuovo sarà possibile vivere l’esperienza interattiva di Mirror Mirror fino al 31 dicembre. Inaugurata agli inizi di novembre, la nuova installazione interattiva situata all’interno del Palazzo di Atlante ha riscontrato un grande successo, basti pensare che in meno di un mese è stata visitata da 2 mila persone. "Si tratta di una sorta di specchio magico, un’ipnotica presentazione dei 14 personaggi principali del Poema e di alcune creature fantastiche dell’Orlando Furioso, in un carosello continuo di apparizioni - spiega la direttrice artistica Ana Shametaj -. Si osserva e si gioca interattivamente con questo riflesso alterato, entrando nella semantica visiva di una macchina sognante per far rivivere l’opera del Furioso in chiave moderna, offrendo al pubblico un’esperienza partecipativa e coinvolgente". Finanziata dal Bando Siae e dal progetto "Per chi crea" - Nuove Opere, la mostra Mirror Mirror anticipa l’ultima fase di ampliamento del Museo, che culminerà a giugno 2025, quando sarà completamente operativo.