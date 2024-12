Successo per l’incontro sul “Gianni Schicchi“ al Caffè Santa Zita

Successo per l’appuntamento musicale promosso lunedì scorso al Caffè Santa Zita in piazza San Frediano dal “Club dei 12“, presieduto da Michela Sorbi Girolami.

Davanti a un pubblico molto attento e partecipe, è stata presentata l’opera di Giacomo Puccini “Gianni Schicchi“, con una serie di arie esegute da tre bravissimi giovani, vere promesse della lirica.

Ecco i protagonisti dell’incontro (nella foto in alto): al pianoforte Lorenzo Tambosco, baritono Nicola Farnesi e soprano Celeste Nardi. Grande apprezzamento e applausi da parte del pubblico per le loro esecuzioni delle arie pucciniane. Il “Club dei 12“ ringrazia il Caffè Santa Zita per la collaborazione e l’attenzione alle proposte culturali. L’associazione ha intanto in programma nuovi incontri per presentare altre opere del Maestro Puccini.