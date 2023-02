Successo per la degustazione della zuppa al mercato contadino del Foro Boario

Successo, ieri mattina, dell’iniziativa che ha visto, nella tradizionale cornice del mercato contadino che si tiene ogni sabato mattina al Foro Boario, una degustazione di zuppa alla frantoiana offerta dagli operatori a tutti i clienti del mercato e realizzata dall’enoristorante Micheloni, con i prodotti genuini e a km zero commercializzati all’interno del mercato stesso. Tra i presenti, anche l’assessore al Commercio Paola Granucci ed il presidente del consiglio Comunale Enrico Torrini (nella foto), che hanno particolarmente gradito ed apprezzato la gustosità della zuppa.

I rappresentanti dell’amministrazione si sono poi complimentati con gli operatori, che rappresentano un valore aggiunto per la comunità e offrono ogni giorno ai cittadini lucchesi qualità e genuinità alimentare, fondamentali per il benessere dell’individuo. Tanti i cittadini, frequentatori abituali e non del mercato contadino, che hanno partecipato all’iniziativa organizzata dagli operatori tra un acquisto e l’altro dei prodotti a km zero presenti sulle varie bancarelle.