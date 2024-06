Successo per i “medici in piazza“. Visite gratis: oltre 500 accessi

Boom di presenze per Medici in piazza, giornata dedicata alla prevenzione e all’educazione alla salute. Sabato scorso gli “avamposti della salute“ hanno registrato oltre 530 accessi per le visite mediche gratuite afferenti a vari ambiti specialistici. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: Croce Verde di Lucca, Lions Club del territorio (Lucca Host, Lucca Le Mura, Antiche Valli lucchesi) e Lions International, con il supporto della Farmacia Novelli e di Viva Sofia, il contributo di Comune di Lucca, e il patrocinio di Cesvot e Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Lucca. Una volta terminata la manifestazione, inoltre, piazza Napoleone ha fatto da cornice ad un

ulteriore evento della Croce Verde di Lucca: l’inaugurazione di 4 nuovi automezzi, un’autoambulanza e 3 Panda hybrid, alla quale hanno assistito numerosi Volontari e Soci del Sodalizio ma anche rappresentanti di altri enti e associazioni del territorio. L’ambulanza è stata intitolata alla memoria di Leonella Pratesi, mentre una delle Panda hybrid in ricordo di Sandra Mazzoni, in virtù dei loro lasciti a favore dell’Associazione, che ancora una volta esprime profonda gratitudine per tutte le benefattrici e i benefattori. “È stata una giornata fantastica, in cui abbiamo potuto erogare un numero incredibile di prestazioni sanitarie gratuite non solo a chi aveva prenotato una visita, ma anche a persone che si sono presentate senza registrazione - commenta Daniele Massimo Borella,

presidente della Croce Verde di Lucca - per questo devo ringraziare gli specialisti che hanno operato con grande professionalità per tutto il giorno, i nostri Volontari per il lavoro impagabile e le realtà che hanno collaborato con noi per rendere possibile questa iniziativa“.

“Assieme all’inaugurazione dei mezzi - conclude Borella - possiamo dire di aver celebrato con un giorno di anticipo la festa della Repubblica, onorando l’articolo 32 della Costituzione, in cui si afferma che ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’”.

L.S.