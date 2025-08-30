Successo per i gruppi ricreativi estivi

Si è da poco concluso il Grest, Gruppo ricreativo estivo, promosso a Castelnuovo dall’Unità parrocchiale Garfagnana Ovest, con il coordinamento di don Angelo Ferrera e don Angelo Pioli e nell’aria si respira ancora l’entusiasmo che ha caratterizzato i quasi 250 giovani e giovanissimi nelle settimane che avevano come punto di riferimento l’Oratorio Anspi delle Baccanelle. Oltre 180 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni nella categoria "Grestini", tra i quali anche alcuni con disabilità, accolti grazie al progetto Come In, 25 ragazzi tra i 13 e i 14 anni nella categoria Animation Group e 60 animatori tra i 15 e i 18 anni, guidati da un notevole numero di volontari e educatori, che si sono resi disponibili per far vivere questa esperienza di amicizia e crescita che ormai da molti anni si svolge a Castelnuovo e che quest’anno aveva come tema Il Signore degli Anelli.

A monte di questa esperienza anche l’impegno qualificante del gruppo degli animatori e degli Animation che ha partecipato a numerosi incontri di formazione, ciascuno con una tematica diversa, dalle modalità di animazione alle tecniche di primo soccorso, per prepararsi al meglio all’esperienza del Grest. I ragazzi hanno avuto così la possibilità di mettersi in gioco, con le qualità e caratteristiche proprie, per le attività che li attendevano durante le settimane del Grest. Le intense giornate hanno portato i ragazzi anche al mare a Viareggio e poi lo svolgimento delle attività sportive presso la cittadella dello Sport di Castelnuovo. Gioiose anche le serate presso l’ex pista di pattinaggio, durante le quali i ragazzi si sono sfidati in prove di canto, ballo, recitazione. Infine anche un momento di solidarietà con la raccolta di denaro da inviare alla parrocchia di Gaza.

Dino Magistrelli