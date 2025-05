Successo Lucchesina. Oggi mezza maratona con migliaia di iscritti

Iniziato ieri, con lo svolgimento della “Lucchesina“, la tradizionale corsa di 10km non competitiva giunta alla 14ª edizione, il weekend podistico, che culminerà oggi con la 10ª Lucca Half Marathon, organizzato dalla società sportiva Lucca Marathon, “capitanata“ dal presidente Francesco Rosi. Ieri alle 15 è stato il vicesindaco Fabio Barsanti a dare il via alla performance ludico-motoria, da percorrere sulle Mura e all’interno del centro storico, con partenza in zona Baluardo S. Paolino e arrivo in piazza Vittorio Emanuele II. Una corsa che abbraccia tutti, dalle famiglie ai “camminatori metabolici“ e pensata per coinvolgere ogni età e livello di preparazione. Tutti i partecipanti hanno ricevuto la maglia rosa della manifestazione, indossata dalla stragrande maggioranza di loro. Stamattina alle 9, invece, lo start alla 10ª Suncar Honda Lucca Half Marathon e alla 1ª edizione della staffetta “LHM in 2“. Leggermente modificato il percorso omologato Fidal, che ha riscosso grandi apprezzamenti nella passata edizione, ritenuto più veloce e scorrevole dai runner e propedeutico per battere il record di 1.01’59“, stabilito nel 2015 dal keniano Hosea Kisoro Kimeli e di 1.14’40“ dall’atleta ruandese Claudette Mukasakindi, sempre nel solito anno. La partenza sarà collocata sulle Mura in zona Baluardo S. Paolino e l’arrivo in piazza San Michele. Saranno in gara circa duemila runner provenienti da tutta Italia e non solo, con 50 allievi della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Gli stessi Carabinieri che hanno anche un presidio nel “villaggio“ della gara, situato in piazza Vittorio Emanuele II.