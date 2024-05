Successo in centro per “Lucca Medievale“ A Lucca, la manifestazione "Lucca Medievale" ha attirato un vasto pubblico con spettacoli, dimostrazioni e attività didattiche per far rivivere la storia e le tradizioni del Medioevo. Il Villaggio Medievale, con banchetti e mestieri tradizionali, è stato il cuore dell'evento, arricchito da musica, tornei e danze storiche.