Successo economico e sociale per la Farmacia Comunale di Altopascio: bilancio positivo e crescita costante

Bilancio positivo per la farmacia comunale di Altopascio. Approvato il bilancio al 31 dicembre 2023: i ricavi si sono attestati a 1.704.000 euro, in linea con l’esercizio precedente nonostante il complicato contesto economico e di mercato, con un utile al netto delle tasse pari ad euro 168.322 (+31,8% rispetto al 2022). La quota distribuita al Comune di Altopascio, destinata a opere e spese al servizio della collettività, ammonta ad euro 81.552, il livello più alto mai raggiunto dalla costituzione della società nel 2004.

Con un orizzonte di maggior respiro, il totale delle risorse distribuite al socio pubblico e quindi alla collettività negli ultimi 8 esercizi sfiora il mezzo milione di euro, con un trend di crescita positivo nonostante gli anni dell’emergenza sanitaria. Il positivo andamento della Farmacia, guidata dalla direttrice dottoressa Gaia Del Sarto, è stato evidenziato dal sindaco Sara D’Ambrosio. Il presidente Roberto Marchetti e la vice Ilenia Vettori hanno espresso la propria soddisfazione. "La Farmacia Comunale di Altopascio rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato: negli ultimi anni non solo è stato possibile assumere una nuova risorsa e attivare l’orario continuato 8-20 dal lunedì al sabato, ma anche valorizzare la matrice Comunale con una serie di interventi sociali ed economici a vantaggio della comunità. Dobbiamo ringraziare il nostro personale per la dedizione al lavoro e la professionalità apprezzata dalla clientela ed è con piacere che diamo il benvenuto nel CdA alla nuova generazione della famiglia Giannini, rappresentata dalla dottoressa Daniela Foresti, che ha assunto la carica di amministratore delegato e che assicura continuità e fiducia per il futuro". Tra gli interventi con valenza sociale, è utile ricordare le collaborazioni con le associazioni di volontariato, Misericordia, Fratres, Avis, Caritas.

Ma. Ste.