Successo del convegno ‘I contesti della psicologia’

Tutela dei minori, prevenzione del disagio giovanile, delle famiglie e delle fasce fragili sono stati i temi al centro del convegno "I contesti della psicologia Nuove traiettorie per gli enti locali" che ha riscontrato grande successo, organizzato su iniziativa del Comune di Capannori in collaborazione con gli ordini degli Psicologi della Toscana e degli Assistenti Sociali della Toscana con il patrocinio di Provincia di Lucca, Anci e Regione.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ed è stato un importante momento di confronto tra ordini professionali, enti locali e sanitari. Il convegno, che ha visto come responsabile scientifico Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, e come moderatrice Dania D’Olivo, responsabile dell’Ufficio promozione sociale del Comune di Capannori, ha messo tra i temi al centro del confronto l’importanza del modello di ‘presa in carico’ multiprofessionale dei bisogni dei cittadini, modello già attuato dal Comune di Capannori che ha due psicologi in organico.

"Un momento molto significativo di scambio e di confronto sui nuovi modelli di accompagnamento psicologico", ha commentato Matteo Francesconi, vicesindaco con delega alle politiche sociali del Comune di Capannori .