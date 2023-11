Studi storici sulla Garfagnana. Presentato il convegno biennale

La Pro Loco di Castelnuovo, presieduta dall’archeologo Silvio Fioravanti e la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi hanno presentato la XVI edizione del biennale Convegno di Studi storici sulla Garfagnana, previsto per i giorni 7 e 8 settembre 2024 a Castelnuovo. Il nuovo Convegno, sedicesimo della serie iniziata nel 1992, sarà dedicato al seguente tema: " Il governatore Fulvio Testi e la Garfagnana del suo tempo". "Partendo dai risvolti personali, poetici e amministrativi connessi al personaggio Fulvio Testi nel corso della sua permanenza in Garfagnana- spiega il presidente Fioravanti-, il convegno intende affrontare anche le vicende storiche accadute in Garfagnana tra la fine del 1500 e la prima metà del 1600; le istituzioni civili, militari e religiose; le attività artigianali e commerciali; le espressioni artistiche; le condizioni sociali della popolazione e l’organizzazione urbanistica e difensiva del territorio". Info Pro Loco Castelnuovo, tel. 0583-641007 – e-mail [email protected].