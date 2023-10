Studenti in corteo per promuovere il benessere e la salute nelle scuole

Circa 500 studenti in corteo ieri mattina nelle vie del centro (nella foto), per il “Mafalda tour - Scuole in movimento“. L’appuntamento, come ogni anno, è stato organizzato dalla struttura di educazione e promozione della salute dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, in collaborazione con le scuole superiori di Lucca e Piana, per dare inizio al progetto “Benessere a scuola“ e sensibilizzare la cittadinanza a una scuola che promuove salute. Il gioioso e pacifico corteo degli studenti è partito da piazza Anfiteatro e si è snodato nelle vie e nelle piazze del centro storico, con alcune soste per momenti di dibattito e animazione. Il progetto Mafalda è realizzato nelle scuole per promuovere il benessere degli studenti e degli insegnanti, contrastando fenomeni conseguenti al disagio quali il bullismo, le dipendenze, le violenze. Prima e dopo il corteo la direttrice dell’Educazione e promozione della Salute area nord dell’Asl Toscana nord ovest Valeria Massei, l’assessora comunale all’Istruzione Simona Testaferrata e Claudio Oliva dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca hanno ringraziato per l’impegno ragazzi ed educatori.