Studenti alla scoperta del mondo. Prosegue il progetto Erasmus+ per i ragazzi del Carlo Piaggia

Un gruppo di giovani viaggiatori dell’Istituto Carlo Piaggia di Capannori, accompagnati dalle insegnanti: Angela D’Onofrio, Elisa Nocetti e Sabina Raschioni, ha appena concluso un’esperienza unica nel suo genere grazie al programma Erasmus+. Un’opportunità che ha permesso loro di immergersi nella cultura francese, perfezionare le loro competenze e creare nuovi legami. Il viaggio, che ha rappresentato la prima esperienza all’estero di quest’anno scolastico, si è svolto nel cuore della Normandia, nella piccola città di Avranches. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto europeo Erasmus+. Il programma ha dato occasione ai piccoli partecipanti di vivere una settimana di attività didattiche e ricreative, sperimentando così una vera e propria immersione nella realtà francese.

Durante le giornate gli studenti hanno avuto modo di conoscere le attività offerte dal College Le Chaussonniere, dove sono stati accolti dai compagni di classe e hanno partecipato a lezione di: geografia - caccia al tesoro nella città di Granville, arte plastica con realizzazione di una chitarra tridimensionale stile Picasso con materiale di recupero, inglese per imparare tecniche per incentivare la conversazione, geometria con i computer per il ragionamento e risoluzione di problemi, musica e di storia sul valore della libertà, in particolare sugli avvenimento avvenuti proprio nella zona durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sono state osservate inoltre buone pratiche di inclusione, cittadinanza attiva, digitalizzazione e grande importanza è stata dato allo sport con pomeriggi nei quali si sono tenute sessioni di yoga, pallavolo e ginnastica artistica; tra le attività creative è stato visitato il museo "Scriptorial" e svolto un laboratorio di scrittura carolingia per conoscere la tecnica degli amanuensi. Tutto il gruppo tiene a ringraziare le insegnanti Émilie, Emmanuelle, Nolwenn e la dirigente scolastica Patricia Berthault per la calorosa accoglienza e il progetto Erasmus+ poiché permette questi scambi in un’ottica di unione, condivisione e crescita. L’Istituto Carlo Piaggia è pronto a ricambiare l’ospitalità ricevuta il prossimo maggio, quando un gruppo di 20 alunni francesi arriverà in visita a Capannori nell’ambito del progetto di interscambio culturale.

Andrea Falaschi