Studenti “a lezione“ di vita con Giangrande

Domani alle 11, su invito delle Comune di Castelnuovo, il maresciallo dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Giangrande, nato in Sicilia nel 1963, cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia d’oro al Valor Civile e Medaglia d’oro al Merito della Croce Rossa Italiana, incontrerà al teatro Alfieri gli studenti delle scuole. Apparteneva al 6º Battaglione Carabinieri Toscana, inviato in rinforzo a Roma per attività di ordine pubblico, quando il 28 aprile 2013 fu ferito da un colpo di pistola esploso da un uomo, mentre era di servizio nei pressi di Palazzo Chigi, in occasione del giuramento al Quirinale del Governo presieduto da Enrico Letta nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. All’incontro parteciperanno autorità locali e militari. L’iniziativa si colloca nell’ambito di una serie di incontri che da anni il maresciallo Giuseppe Giangrande, rimasto paralizzato a seguito dell’evento, conduce da anni nelle scuole civili e militari della Toscana e non solo, portando in dote la sua esperienza di vita, nonché trattando argomenti di educazione alla legalità e tutto quello che riguarda le problematiche giovanili.

Dino Magistrelli