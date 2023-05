Striscioni contro gli assi La mobilitazione va avanti

Il fronte che si oppone agli assi viari ‘invade’ le strade della Piana. Da ieri mattinai lungo le strade dei comuni di Lucca e Capannori sono apparsi una serie di striscioni di protesta contro il progetto della nuova circonvallazione della città.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Wwf alta toscana, Lipu, Legambiente Città di Lucca e Comitato per la tutela dei Laghetti di Lammari ed è stata possibile grazie alla progettazione grafica di Filippo Altemura, che desideriamo ringraziare per la disponibilità e la professionalità dimostrate.

Si tratta – secondo i promotori – ”di una ulteriore forma di protesta ha l’obiettivo di ricordare a coloro che siederanno al tavolo tecnico della Regione, che la Piana di Lucca non merita un’opera di questo tipo”.

”Stando – viene spiegato ancora – alle dichiarazioni politiche che si leggono sulla stampa, sembra che vi sia una rassegnazione dilagante nelle stanze dei comuni, tanto che ormai la discussione sembra incentrata esclusivamente sulle “mitigazioni”. Niente di più di un contentino per chi si lamenta della definitiva distruzione della Piana di Lucca“.

”Non si tiene conto – argomenano ancora i comitati contro gli Assi viari – che si tratta di un progetto devastante per la Piana di Lucca, che parte già vecchio in quanto fu pensato per il secolo scorso e mai realizzato, per evidenti incompatibilità con il territorio lucchese. Si continua imperterriti a puntare su un progetto fallimentare, con dati oggettivi che lo dimostrano, buttando al vento 172 milioni di euro, salvo ulteriori aumenti“.

”Se non vogliamo finire come l’Emilia Romagna – è il monito finale – dobbiamo pensarci prima e fermare immediatamente ogni iniziativa di consumo di suolo, come ha ricordato il climatologo Mercalli in un’intervista uscita pochi giorni fa. Dopo sarà troppo tardi e a quel punto non ci saranno mitigazioni per pulirsi la coscienza. La realizzazione degli assi viari non è la soluzione ai problemi di mobilità di Lucca".

Proprio di questo si parlerà oggi pomeriggio alle 16 in San Micheletto al momento di confronto sulle alternative, perché – viene detto – ”un futuro senza assi viari non dovrebbe essere un’ipotesi, ma una certezza”.