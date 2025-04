"Strade pericolose. Servono luci e dossi"

"A Tassignano le strade sono buie e a rischio sicurezza. Malgrado le tante segnalazioni dei residenti in questi anni è stato fatto poco o niente". A sostenerlo Roberto Martinelli, abitante del paese e da poco entrato nel direttivo di Fratelli d’Italia Capannori, che punta il dito verso l’amministrazione in merito a vigilanza del territorio e sicurezza stradale. "Venerdì sera – esordisce – Martinelli – intorno alle 22.30 ho portato a passeggio il cane, come fanno in tanti. Ero in via dei Baccioni e visto il buio mi sono dotato di torcia per segnalare la mia presenza. Alle mie spalle è sopraggiunta un’auto che andava ben oltre il limite di velocità. Mi sono fatto ancor più da parte agitando la torcia e a quel punto il guidatore ha frenato, facendo fischiare le gomme. Lo racconto perché accade di continuo, non solo a me. Le nostre strade sono sempre più pericolose e nonostante nel corso degli anni passati io e Matteo Petrini abbiamo fatto articoli, interrogazioni al consiglio comunale, niente è stato fatto". L’esponente di FDI ricorda come due anni fa avesse organizzato una visita dell’allora assessore Del Carlo, oggi sindaco, per mostrargli le varie problematiche della zona e come molti tassignanesi abbiamo protocollato pochi mesi fa una nuova richiesta di intervento con raccolta di firme annessa. "Molte strade del Comune – segnala ancora Martinelli – sono strette, sinuose, buie, passano in mezzo ai paesi e di sono conseguenza molto pericolose. L’amministrazione dovrebbe riqualificarne molte, verificando attraverso le norme per la modalità di illuminazione previste per ogni singola tipologia di strada, inserire dossi, soprattutto nelle strade più piccole e densamente abitate".

B.D.C.