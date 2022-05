"Strade in pessime condizioni" Le denunce di Forza Italia e Lega

Strade da asfaltare e altre additate a simbolo dello spreco del denaro pubblico: fanno discutere le condizioni di parte della viabilità. "Via del Chiasso e via delle Ralle sono due vie accomunate da problemi simili – segnalano Matteo Scannerini, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia a Capannori e Anthony Masini, coordinatore comunale -, peccato che siano voluti 2 anni di tempo per poter presentare i problemi all’amministrazione: tanto è trascorso dalla nostra richiesta, all’ottenimento di una discussione in consiglio comunale".

Via del Chiasso secondo Forza Italia necessita di un’asfaltatura generale e del posizionamento di almeno due punti luce nella parte centrale. "L’amministrazione ci ha assicurato che provvederà alla riqualifica in concomitanza con i lavori sul viale Europa. La seconda è a Camigliano – proseguono - e resta in pessime condizioni dopo i lavori del 2019 che non sono stati sufficienti, si allaga quando piove. Sarebbe fondamentale poi, per quanto privata, salvare la chiesina delle Ralle, pericolante e a rischio crolli".

Intanto Bruno Zappia, consigliere della Lega segnala la cattiva gestione della programmazione dei lavori: "Via Pieraccini è stata oggetto di importanti asfaltature circa otto mesi fa – sottolinea -, peccato che recentemente sia stata completamente spaccata per la posa delle fognature. Mi chiedo chi è che autorizzi la spesa di denaro pubblico per l’asfaltatura, senza controllare, visto che la strada era già nel piano programmatico triennale dei lavori pubblici per le fognature".