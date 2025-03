Strada pericolosa per i pedoni. Gravissima una cinquantenne. Travolta in via del Marginone

Ennesimo incidente stradale con pedoni coinvolti. L’ultimo si è verificato ieri mattina intorno alle 8.30 in via del Marginone nella frazione capannorese di Pieve San Paolo. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura ha investito una donna di 50 anni, residente a Pieve San Paolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con il coordinamento da parte della centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’auto medica di Lucca e una ambulanza della Misericordia di Capannori. La signora, che ha riportato nell’impatto, un politrauma, è stata stabilizzata in loco ma vista la gravità della situazione, i sanitari ne hanno disposto il trasporto, attraverso il mezzo dell’Arcincofraternita capannorese, in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello che hanno valutato la situazione clinica della persona ferita, predisponendo le apposite cure.

Sul posto, per eseguire i rilievi, sono giunti gli agenti della polizia municipale di Capannori. La circolazione ha subito ovviamente rallentamenti, vista l’ora di punta, di accesso ai luoghi di lavoro e alle scuole della zona, ma poi tutto si è risolto. E’ il secondo sinistro in quattro giorni in cui i pedoni, i cosiddetti utenti ’deboli’ della strada, unitamente ai ciclisti, subiscono urti dai veicoli in transito. Venerdì scorso, il 14 marzo, una donna di 50 anni ed un ragazzo di 17, sono stati travolti in via Pesciatina a Lunata quando era in corso un nubifragio. Anche in quella circostanza la donna era stata condotta al nosocomio pisano di Cisanello, mentre il giovane, meno grave, al San Luca.

Tra l’altro, in quella occasione, proprio per le avverse condizioni meteo, non era stato possibile far levare in volo Pegaso.

Ma.Ste.