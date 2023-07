Strada di Botri "Diciamo no all’intervento"

Non si ferma la questione strada in località Col Delle Piastre! I consiglieri dell’Unione dei Comuni della Media Valle Claudio Gemignani per Bagni di Lucca, Francesco Feniello e Claudio Gonnelli per Barga, Pietro Tosi per Pescaglia e Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano hanno depositato una mozione con la quale chiedono delucidazioni in merito alla realizzazione di una pista anticendio. "Da tempo - affermano - abbiamo appreso di una protesta popolare per fermare la realizzazione di tale opera in località Botri nel Comune di Bagni di Lucca. Alcuni rappresentanti del Comitato per la tutela dell’ambiente montano e della biodiversità della Val Fegana e Val di Lima hanno segnalato la loro preoccupazione per la realizzazione di tale progetto in un ambiente considerato protetto, unico, ricco di biodiversità ed a basso rischio incendi. Ma non solo, pare ci siano grosse incongruenze tra lo stato attuale dei luoghi e la descrizione tecnica.". "Inoltre - sostengono i cinque consiglieri - l’intervento, con l’uso di mezzi meccanici, andrebbe a modificare il luogo e ad incidere anche su fossi demaniali ivi esistenti di cui alcuni con portata notevole di acqua sia nel periodo estivo che invernale. Per questo, con la mozione, vogliano impegnare il Presidente e la Giunta a riferire al Consiglio notizie in merito all’attività progettuale dell’opera eo strada, sull’utilità della stessa ma, soprattutto, di mettere a conoscenza sui dovuti accertamenti per verificare eventuali inesattezze o incongruenze che pare essere presenti nelle relazioni tecniche.

M.N.