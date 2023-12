Storie e tesori in centro. Tornano le visite guidate

LUCCA

Le festività come occasione preziosa per riscoprire la propria città. Con Lucca Magico Natale 2023 tornano le visite guidate organizzate dall’ufficio Turismo del Comune di Lucca in collaborazione con Banco Bpm. Tour per cittadini e visitatori, alla scoperta delle storie e dei piccoli grandi tesori di Lucca.

Un calendario di 12 appuntamenti e 6 titoli, dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024, dedicati a luoghi e monumenti iconici, personaggi, storie e tradizioni della città, dai più noti e apprezzati in tutto il mondo, a quelli più nascosti e meno conosciuti, veri gioielli da scoprire in tutta la loro straordinaria meraviglia. Novità di questa edizione, la possibilità per i tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere a Lucca il periodo natalizio, di partecipare a tre visite guidate anche in lingua inglese. Questi i temi delle visite guidate: Sopra e sotto le Mura (8 dicembre ore 15 e 24 dicembre ore 11 in lingua inglese), la classica e amatissima passeggiata sulle Mura di Lucca e all’interno dei baluardi dalle grandi volte a mattoni, in cui si cela storia e ingegno lucchese. Musica Maestri! (9 dicembre ore 11 e 31 dicembre ore 11 in lingua inglese), per conoscere la vita, le opere, i successi ma anche gli insuccessi, dei quattro celebri compositori e musicisti lucchesi Giacomo Puccini, Luigi Boccherini, Francesco Geminiani e Alfredo Catalani.

Oltre la storia e la leggenda (10 dicembre ore 15 e 30 dicembre ore 15), l’occasione per scoprire gli angoli meno conosciuti della città, ma anche quelli noti, con uno sguardo diverso, attraverso il racconto di storie, leggende, fatti curiosi, luoghi enigmatici, personaggi, tradizioni e ricette lucchesi. Lucca crocevia di Cammini (16 dicembre ore 15 e 7 gennaio ore 15), per ripercorrere insieme il cammino dei pellegrini di ieri e di oggi, diretti a Roma lungo i percorsi storico-religiosi che attraversano la città, come la Via Francigena e la Via Matildica del Volto Santo, con ingresso nella chiesa di San Michele e nella cattedrale di San Martino (eccezionalmente gratuita per gentile concessione della Cattedrale). Natale in vetrina (17 dicembre ore 15 e 26 dicembre ore 15), un giro per le vie del centro storico tra le botteghe e i locali della tradizione, alla scoperta dei segreti delle produzioni tipiche lucchesi e delle insegne liberty dei luoghi un tempo frequentati da illustri musicisti, poeti e artisti. Infine 3 chiese e 3 presepi (23 dicembre ore 15 e 6 gennaio ore 11).

L.S.