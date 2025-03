Storie di donne. Omaggio in musica

"La musica è donna!". La fondazione culturale Michel de Montaigne ricorda agli amanti della buona musica il concerto per due pianoforti che si svolgerà presso il Casinò di Ponte a Serraglio sabato 8 marzo prossimo alle 17.30, nella sfarzosa sala dei Gigli. In occasione della giornata dedicata alla festa della donna, la fondazione Montaigne ha invitato le giovani pianiste Gioia Giusti e Lucrezia Liberati, già note ed applaudite dal pubblico di Bagni di Lucca, che saranno protagoniste dell’evento eseguendo un programma tutto al femminile.

Infatti è prevista l’esecuzione di brani delle compositrici Germaine Tailleferre (1892-1983), Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729), Clara Wieck Schumann (1819-1896), Mel Bonis (1858-1937), Cécile Louise Stéphanie Chaminade (1857-1944). Pagine musicali frutto della fantasia creativa di cinque compositrici che hanno in comune una storia personale di intraprendenza, di emancipazione e di riscatto.

Vissute in epoche in cui alla donna era consentito avvicinarsi allo studio della musica solo in funzione del suo bagaglio di ’educazione da salotto’, tutte hanno combattuto per affermarsi come compositrici e concertiste, sfidando i preconcetti e i pregiudizi di una società diffusamente e convintamente maschilista e patriarcale.

L’iniziativa della fondazione è davvero non tanto un evento per una festa, quanto piuttosto un omaggio alla donna protagonista e interprete di cultura. L’ingresso è libero.

Marco Nicoli