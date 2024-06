Storie Assurde di Rondelli: "C’è bisogno di ridere"

"La volgarità non deve essere offensiva, deve essere irriverente. Far ridere gli ultimi che tirano i sassi contro i primi della classe". Con il suo modo di fare scanzonato, la sua poesia e la sua musica, Bobo Rondelli ha incantato i tanti appassionati che hanno affollato lo Sky Stone & Sogns di Lucca martedì scorso, in occasione della presentazione del suo nuovo disco “Storie Assurde“. E’ stata l’occasione per incontrare i fan, scattare foto e firmare autografi, sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta, con la voglia di divertire e divertirsi.

"Ho fatto questo disco riunendo tante delle canzoni a cui sono legato - spiega Rondelli -. Ci sono pezzi che erano già conosciuti ma in versioni che non mi piacevano e altri che facevo solo dal vivo. Una raccolta di personaggi e avventure che tutti noi potremmo aver vissuto. La canzone tragicomica forse non ha mercato, o non è adatta per un disco, ma chi l’ha detto? Questo è ciò che ho pensato e allora ecco qua un disco che spero risulti divertente, di questi tempi ce n’è bisogno. Un modo anche

per evadere, un insieme di fumetti sotto forma canzone". Tantissimi i presenti che a fatica hanno trattenuto le fragorose risate, tra una scenetta e un’imitazione dissacrante, dai politici moderni fino al cantate Andrea Bocelli. Un misto di emozioni, divertimento e poesia, sempre con un velo di malinconia, che descrivono appieno la carriera di Bobo Rondelli.

ia.na.