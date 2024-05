Storia di un santuario rupestre. Appuntamento all’Eremo con fratel Benedetto

A circa un anno dall’arrivo all’Eremo di Calomini, straordinario luogo sacro amatissimo e circondato da profonda devozione nel comune di Fabbriche di Vergemoli, di fratel Benedetto, monaco eremita cistercense, l’ambito ha riacquistato una grande vitalità, pur conservando l’antica natura originaria, dove la pace e la contemplazione sono elementi essenziali che accomunano visitatori, turisti e fedeli. In questo rinnovato clima di ampio respiro, ben si inserisce l’evento che oggi alle 16 si terrà nella Chiesa del Santuario di Sancta Maria ad Martyres, con la presentazione del libro dell’autore Amadeo Guidugli "L’Eremita di Calomini – Storia di un santuario rupestre della Garfagnana". Il libro ripercorre fedelmente le tappe storiche che hanno caratterizzato la fondazione e lo sviluppo dell’Eremo di Calomini, dall’originaria architettura rupestre di epoca medievale, fino agli ampliamenti cinquecenteschi e alle abbondanti decorazioni di epoca barocca.

Aprirà l’incontro pubblico, il responsabile dell’Eremo di Calomini, fratel Benedetto, seguito dall’intervento dal letterato e storico Umberto Sereni.

La Misericordia di Borgo a Mozzano della sezione Val di Turrite, per l’occasione, garantirà il servizio navetta sia per l’andata sia per il ritorno, con partenza ogni quindici minuti dalla località "Le Crocette", in prossimità del bivio Verni-Trassilico. Al termine della presentazione sarà offerto ai presenti un rinfresco nell’esterno della foresteria, per onorare lo spirito di accoglienza dell’Eremo. L’intero evento è a ingresso libero, con possibilità di acquistare il libro di Amedeo Guidugli a prezzo speciale.

Fio. Co.