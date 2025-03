"Stop all’isolamento della Garfagnana"

Sopralluogo ieri da parte degli esponenti di Fratelli d’Italia al cantiere dei lavori sulla SR445 in località Molinetto dove pochi giorni fa si è aggravata la situazione della carreggiata, già soggetta a opere di messa in sicurezza. Presenti con il capogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi, i consiglieri comunali di Castelnuovo Elena Picchetti e di Castiglione di Garfagnana Roberto Tamagnini. "Tutto ciò che purtroppo è successo si poteva evitare visto che da anni, in quel tratto, era in corso un costante deterioramento della struttura che protegge il versante dalle acque del Serchio, a causa di una curva creata negli anni dal sedimento del fiume – hanno dichiarato manifestando il proprio apprezzamento per il grande lavoro e la professionalità della ditta che sta operando in loco –. Questo rende più attuale che mai il tema della manutenzione dei fiumi, oltre che delle strade. I cittadini sono stanchi di questa situazione, e giustamente dicono basta col riempirsi la bocca di belle parole sullo spopolamento della montagna. Nell’ordinanza emessa dalla Provincia di Lucca emerge la chiusura a tutti i veicoli su questa viabilità a partire dal 19 marzo e fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, nella fascia oraria dalle 20 alle 06. Una chiusura legittima, ma ci chiediamo se non sia il caso di predisporre delle ambulanze nei pressi del cantiere per permettere ai codici rossi di non passare da Monteperpoli e permettere un passaggio più veloce verso il Pronto soccorso die Santa Croce di Castelnuovo. Una richiesta che chiediamo venga presa in considerazione".

Fio. Co.