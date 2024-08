Trovato morto in strada, vicino alla sua bici: città sconvolta. Era uno sportivo appassionato

Lucca, 24 agosto 2024 – Un malore che non gli ha lasciato scampo. Mentre stava andando in bicicletta. Il ciclismo era lo sport che amava. Lo praticava a livello amatoriale, facendo gare. E per questo era molto conosciuto a Lucca e in generale tra gli appassionati del pedale. Lutto a Lucca per la morte di Stefano Berna, sessantenne lucchese appassionato anche di modellismo.

Una vita piena di interessi interrotta in maniera tragica. Avrebbe avuto un malore nella mattina di sabato 24 agosto. Lo hanno trovato a terra in via delle Nubache a San Macario. L’allarme di un passante è stato immediato.

Il 118 è arrivato subito e sono state tentate, invano, tutte le manovre rianimatorie. Non ci sarebbero dubbi su quello che è accaduto. L’uomo ha avuto un arresto cardiaco, è crollato a terra. La procura adesso deciderà sull’eventuale autopsia, mentre il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lucca. Profondo il cordoglio degli ambienti sportivi lucchesi. Tanti i messaggi sui social network per Stefano Berna.

"Ti voglio ricordare così in cima alla vetta e felice e sorridente come sei sempre stato”, scrive un amico su Facebook. Per Berna la bicicletta era amicizia e condivisione. Tanti i video e le foto che sul suo profilo raccontano di una passione sconfinata, per uno sport che praticava in ogni momento libero su tanti percorsi diversi come quello dell’Eroica, sul quale aveva pedalato proprio pochi giorni fa. Poi, la morte.