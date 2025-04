Stazione di Altopascio. Il bar rialza il bandone. Entro l’estate l’apertura

Il bar della stazione di Altopascio riaprirà in estate, tra pochi mesi dunque. Il bando di RFI Toscana venne pubblicato in avvio di 2024, nel mese di marzo per la precisione, dopo che il precedente gestore decise di non rinnovare l’impegno. Sono serviti i tempi supplementari per chiarire i parametri necessari per aderire. Successivamente ha avuto luogo la valutazione delle domande e, infine la gara vera e propria. Ci sono stati diversi soggetti che hanno partecipato, per fortuna, perché non era scontato e adesso c’è un vincitore che gestirà l’attività. Quindi ha avuto luogo l’aggiudicazione. I prossimi step? Il tempo di sistemare il contratto e di perfezionare le ultime verifiche e il bandone, da oltre un anno chiuso, sarà tirato su. Forse dovranno essere eseguite alcune opere di sistemazione e di manutenzione all’interno, vista la lunga chiusura. Ma nel periodo caldo sarà di nuovo operativo. Un luogo che è necessario per molte ragioni. In primis per il fatto che ogni giorno tra lavoratori pendolari e studenti, sono un centinaio le persone che tra mattina e sera, al rientro, utilizzano la tratta Viareggio-Firenze e viceversa (ma anche altre). Il Comune aveva manifestato più volte la volontà di riaprire, ma tutto dipendeva da Ferrovie dello Stato e dalla burocrazia. A febbraio 2024 è stata avviata la procedura per la locazione. C’era tempo fino al 22 marzo 2024 per presentare la manifestazione d’interesse. L’assessore Daniel Toci si era attivato per accelerare il percorso per la ripresa, importante passo per il Municipio di piazza Vittorio Emanuele in quanto l’apertura è anche garanzia di presidio della stazione e un valido deterrente per scongiurare traffici strani. L’esercizio commerciale potrà così ritornare a essere un luogo di aggregazione, accogliere i pendolari, curare il servizio gastronomico, stampare i biglietti e molto altro. La struttura è situata in via Regina Elena, si estende su 83 metri quadrati e comprende due stanze principali, una cucina, un disimpegno e un servizio igienico, accessibili dall’atrio della stazione, dove è presente anche un parcheggio pubblico. Nel precedente affidamento, c’era anche l’onere per il gestore di tenere puliti e aperti i bagni esterni, nell’area stazione. Massimo Stefanini