Statale del Brennero, la situazione: "I lavori sono già partiti da giorni"

Statale del Brennero: intervento del sindaco Patrizio Andreuccetti per una precisazione non senza vena polemica. Tiene ancora banco la situazione della statale del Brennero, specialmente dopo le frane che hanno portato alla chiusura della SS12.

"In merito ai lavori che interessano - e interesseranno - la SS12 del Brennero -commenta Andreuccetti - l’onorevole Amorese, Fantozzi e Capecchi di FDI si prendono meriti che non hanno. Leggo infatti sulla stampa l’esultanza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia per i 6 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza di quest’arteria così indispensabile al nostro territorio e a quello di tutta la Mediavalle e Garfagnana. Un plauso che arriva, purtroppo per loro, in netto ritardo: il progetto in questione, infatti, era già stato predisposto e avviato nel 2021, ben prima, quindi, che l’attuale governo Meloni fosse in carica. L’interrogazione che citano, è evidente, non ha e non ha avuto alcun peso".

Aggiunge il primo cittadino: "Apprezzo l’interessamento, ma domando: dov’erano i signori sopra citati quando il sottoscritto e l’amministrazione di Borgo a Mozzano presenziavano agli incontri svolti a Firenze e in Prefettura per discutere, con Anas e con gli enti preposti, dei lavori sul Brennero? Dov’erano quando Anas stessa mise a verbale i finanziamenti che sbandierano?"

"Ebbene, non c’erano - aggiunge -. Perché non sono stati protagonisti di questo percorso e lo dimostrano con la loro assoluta mancanza di consapevolezza: si parla, infatti, di lavori che inizieranno in primavera, quando in realtà il cantiere è attivo già da diversi giorni. Basta recarsi sulla sponda del Serchio in prossimità della Schott Italvetro per rendersene conto".

"Forse, prima di esultare, - conclude Patrizio Andreuccetti - bisognerebbe informarsi sulle reali tempistiche degli interventi ed essere presenti sul territorio, per rendersi conto di ciò che effettivamente avviene. Fino a prova contraria, e invitiamo i diretti interessati a smentirci, è l’attuale amministrazione che ha ottenuto risultati attesi da anni: i lavori sul Brennero, per esempio, e il nuovo ingresso ad Anchiano, già in fase avanzata. Questi sono i fatti!".La situazione della statale del Brennero continuerà a tenere banco, almeno per il tempo necessario per la fine dei lavori.

Marco Nicoli