Stasera torna il Summer Il ’genietto’ Jacob Collier e gli Snarky Puppy aspettando Williams

Doppio concerto, stasera, a partire dalle 20.30, l’ultimo in piazza Napoleone per questa edizione del Summer. I primi a salire sul palco saranno gli Snarky Puppy, jam band americana guidata dal bassista Michael League. Fondata nel 2004, la band combina una varietà di idiomi jazz, rock, world music e funk che li ha portati a vincere quattro Grammy Awards. Gli Snarky si sono esibiti, tra gli altri, con Erykah Badu, Marcus Miller, Justin Timberlake, Stanley Clarke, Kirk Franklin, Ari Hoenig, Roy Hargrove, David Crosby, Michael McDonald, Snoop Dogg. A seguire, il set di Jacob Collier, polistrumentista britannico scoperto da Quincy Jones, vincitore di cinque Grammy Awards. Jacob è emerso grazie a una serie di video virali su YouTube che ha attirato l’attenzione di Quincy Jones. In “In My Room“ del 2016, che ha vinto cinque Grammy e un Jazz FM Award, Collier ha cantato, suonato e prodotto tutto da solo, nella sua camera. Ha collaborato con Herbie Hancock e Hans Zimmer, si è esibito con Pharrell Williams ed è apprezzato da Pat Metheny. Chris Martin dei Coldplay ha detto di lui: "E’ più talentuoso di quanto chiunque di noi abbia mai sognato di essere. E’ come avere a che fare con Mozart o Prince o qualcuno di simile".

Intanto cresce l’attesa per lo show conclusivo del festival, venerdì sugli spalti, protagonista Robbie Williams, per il quale sono previsti oltre 18mila spettatori. Prima di lui canterà Diodato, cantautore tra i più amati e apprezzati in Italia e non solo, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore“.

E dopo il concerto dei Blur, è da registrare la nota di Sistema Ambiente, che si è ovviamente occupata di ripulire l’area concerto e non solo: "C’è stato un grande sforzo organizzativo – spiega Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente – in sinergia con l’amministrazione comunale, messo in campo da tutto il personale di Sistema Ambiente, che ha permesso di restituire alla città, fin dalla mattinata di domenica, strade e piazze ripulite oltre all’area dove si è svolto l’evento. Un grande ringraziamento va quindi a tutto il personale per l’importante lavoro svolto per la città".

p. cer.