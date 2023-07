Stasera al Summer gli OneRepublic Show in piazza per 9.000 persone

É stata la prima data del cartellone del Summer 2023 ad essere annunciata, nel novembre scorso e da quel momento si è scatenata la caccia al biglietto per lo show degli OneRepublic, che stasera in piazza Napoleone richiamerà 9mila fan da tutta Italia e non solo.

Tra le pop-rock band più ascoltate al mondo, gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l’altro e a dominare le classifiche globali entrando a far parte con le loro canzoni delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America. Il loro ultimo singolo “I ain’t worried”, disco d’oro in Italia, colonna sonora del film campione di incassi “Top gun: Maverick”, è la megahit dell’estate in tutto il mondo ed è attualmente tra i brani più trasmessi in radio in Italia e più ascoltati nella classifica Spotify Global e virale su Tik Tok.

Dopo il successo internazionale del loro quinto disco in studio “Human“, uscito nell’agosto del 2021, con le superhit “Rescue me”, “Better days” e “Run” e il recente album live “One Night in Malibu“, uscito lo scorso febbraio, a oggi la band ha raggiunto dei record assoluti accumulando oltre 38 miliardi di stream sulle piattaforme musicali e 20 dischi di platino solo in Italia.

La band è composta da Ryan Tedder (voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello), Zach Filkins (voce, chitarra, viola, violino), Eddie Fisher (batteria e percussioni), Drew Brown (chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori) e Brent Kutzle (basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni).

Il frontman Ryan Tedder è inoltre uno dei produttori e autori più importanti a livello globale e ha scritto e prodotto brani per Adele, Beyoncé, U2, Maroon 5, Myley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e Ariana Grande. Lo stesso Tedder ha spesso citato come ispiratori i Beatles, per la capacità della scrittura delle canzoni e l’inventiva melodica e gli U2, per come Bono riesce a coinvolgere il pubblico durante i concerti.

Intanto, in occasione del concerto “sold out“ di venerdì sera, il direttore artistico del festival Mimmo D’Alessandro ha regalato a Norah Jones la tradizionale bottiglia “personalizzata“ di Sassicaia.

p. cer.