Stanziati in totale 700mila euro

Un importante passo avanti verso una società più inclusiva, dove ogni ragazzo ha la possibilità di realizzare il proprio potenziale, indipendentemente dalle sfide personali. Un progetto che porta grandi risorse sul territorio: 550 mila euro a cui si aggiungono 30mila euro di investimenti diretti di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e altri finanziamenti dalla rete per raggiungere la cifra di 700mila euro. Il progetto è uno dei 25 interventi scelti tra le oltre 250 proposte arrivate da tutta Italia a "Con I Bambini", l’impresa sociale che attua i programmi del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, sostenuto anche da fondazioni come la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca