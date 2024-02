Stangata Irpef in Toscana. Stamani attivo il gazebo vicino alla Stella Polare

No all’aumento delle tasse. Con questo slogan Forza Italia scende in piazza con i gazebo in diverse località della provincia. Nel mirino la manovra della Regione che prevede l’aumento dell’addizionale Irpef, una vera e propria stangata per le famiglie. Per spiegare cosa accadrà a seguito della scelta fatta dall’esecutivo a guida Pd che governa la Toscana, il partito azzurro sarà presente con dei banchetti informativi oggi a Lucca dalle 10 alle 12.30 all’esterno della Stella Polare in piazza Napoleone, a Capannori dalle 15 al bar Olimpia in via Paolinelli a Marlia, mentre martedì 20 sarà la volta di Massarosa, con un gazebo al mercato.