Stand up comedy, ecco “Crossover“: lo spettacolo di Daniele Tinti

Ad aprire l’edizione 2024 della rassegna unica nel suo genere nel panorama toscano sarà Daniele Tinti, il comico di richiamo nazionale che, giovedì 27 giugno, alle 21:30, in Piazza Ricasoli, ad Altopascio, porterà in scena il suo provocante spettacolo "Crossover". Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale. Partecipa a diversi programmi comici come "Natural Born Comedians" e "Stand Up Comedy" su Comedy Central e "Battute?" su Rai2.

Il suo podcast "Tintoria" è il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani: insieme a Stefano Rapone, intervista personaggi italiani e internazionali con tono informale e comico, totalizzando milioni di visualizzazioni/ascolti in oltre 140 puntate, per uno degli show pià amati d’Italia.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati su: https://link.dice.fm/gba797cb507c. Per restare aggiornati: https://www.standupaltopascio.it/