Stagione Spam!. Al via i mercoledì ’da Salmoni’

Tornano a SPAM! “I Mercoledì da Salmoni“ all’insegna della danza. Con la stagione autunnale anche la nuova orchestra stabile Enganzibao. Il bello del ritrovarsi insieme. Dopo il successo delle ultime edizioni, che hanno riunito sempre più persone intorno a una proposta culturale non scontata, che ha risposto a un ritrovato desiderio di aggregazione e socialità, ecco il programma dell’edizione 2023, sempre di mercoledì, sempre da “Salmoni“. Nella sede di via Don Minzoni a Porcari mercoledì 22 e 29 novembre, mercoledì 6 e 13 dicembre, si inizia alle 20 con una degustazione di cibo, offerto da SPAM! e si prosegue con quella delle arti.

Per la danza contemporanea, i “Mercoledì da Salmoni“ saranno all’insegna di alcuni dei più interessanti spettacoli delle ultime stagioni, selezionati dal direttore artistico Roberto Castello, Premio Ubu per la danza nel 2022 con Inferno. Chiusura di serata con i Dance Club al ritmo della Enganzibao Dance Orchestra, la neonata orchestra stabile di SPAM!. Protagonisti degli spettacoli di danza saranno, in ordine di apparizione nei quattro mercoledì del programma, Giselda Ranieri in “Re_Play“, Daniele Ninarello in “Kudoku“, Silvia Gribaudi in “Graces“ e “La grazia del terribile“ con Stefania Tansini, Premio Ubu 2023 come miglior performer under 35. Quattro autori che interpretano quattro modi diversi di intendere la danza contemporanea oggi.

Giselda Ranieri, nella serata di esordio del 22 novembre, con “Re_Play“ mescola danza, musica, parola e video per dare forma a un lavoro che, con autoironia, riflette sul concetto di presenza e assenza, utilizzando ricordi virtuali e reali. La serata inaugurale del 22, la formazione sempre variabile della Engnzibao Dance Orchestra vedrà sul palco Matteo Sodini (batteria), Marco Bachi (basso), Francesco Felici (sax), ZenoMarchi (chitarra) e Filippo Guerrieri (tastiere), diretti da Renzo Telloli. Per partecipare è consigliata la prenotazione on line entro le 18 del giorno dello spettacolo.