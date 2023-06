Staffetta blu per l’autismo Incontro e dialogo in mezzo alla natura

Sarà il borgo più alto dell’Appennino, San Pellegrino in Alpe a 1525 m di altitudine nel comune di Castiglione di Garfagnana, a ospitare l’unica tappa presente in Toscana della "Staffetta blu per l’autismo" lungo il Sentiero Italia. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione italiana genitori soggetti autistici in collaborazione con il Club alpino italiano, rientra nella serie di facili escursioni attraverso tutto il territorio italiano volte a sensibilizzare attraverso momenti di incontro e confronto sulle problematiche dell’autismo e delle disabilità. La tappa di San Pellegrino, punto di partenza del percorso nella natura accessibile a tutti,condurrà al RifugioAlpino Burigone, dove gli escursionisti si ritroveranno per parlare di autismo e società, oltre che incontrare i simpatici alpaca della Residenza Amola. Nello specifico, l’evento si avvale anche del supporto logistico dell’Unione Comuni Garfagnana e del patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 10,30 a San Pellegrino in Alpe e l’iscrizione all’escursione Sentiero blu La via del Pellegrino: San Pellegrino – Il Giro – Rifugio Burigone per un cammino di 5.5 chilometri. Sui percorsi saranno presenti i volontari delle associazioni che hanno aderito all’evento, con punti acqua e collegamenti radio. Pe i partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo e scarpe da trekking, felpa e k–way, cappellino parasole, zainetto, borraccia, protettivo solare e per insetti. Quest’anno sarà inoltre possibile visitare il museo etnografico provinciale Don Pellegrini dalle 11 alle 12. Dalle 14 il ritrovo sarà al Rifugio Burigone dove si parlerà di autismo e società. Al termine dell’incontro, merenda per tutti. Il rifugio è raggiungibile anche in auto per strada forestale in circa 15 minuti da San Pellegrino in Alpe. Tra le associazioni che hanno aderito alla Staffetta blu per fornire il loro supporto e per contribuire a organizzare al meglio e in sicurezza la giornata, troviamo Il Filo d’Arianna, le Misericordie del territorio, la Croce Verde, il gruppo degli Autieri d’Italia sezione Garfagnana, La Foresta dei Sogni, il Cav Pieve Fosciana, la Protezione Civile Molazzana, il Ser Cb Garfagnana, l’Associazione nazionale Carabinieri. Tutti coordinati coordinati dal Centro di Protezione Civile Intercomunale dell’Unione Comuni Garfagnana e da quello del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Fiorella Corti