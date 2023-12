"Stadio, vanno cancellate scritte e simboli fascisti"

“Per Lucca e i suoi paesi“ interviene sullo stadio. "Siamo felici che la Lucchese abbia ridato un minimo di dignità alla tribuna coperta del Porta Elisa. Altrettanto felici siamo del fatto che la stessa tribuna coperta sia stata intitolata a un grande sportivo come Erno Egri Erbstein e che la gradinata Nord sia stata intitolata ad un altro grande rossonero come Danilo Michelini - si legge in una nota - . Pensiamo però che sia urgente fare alcuni piccoli interventi. Ci permettiamo intanto di segnalare che la gradinata intitolata a Michelini è coperta di scritte di ogni tipo ed in particolare all’interno, dove certi personaggi hanno dipinto innumerevoli fasci littori sui muri. Uno di tali fasci, da anni, campeggia sul muro accanto alla vecchia biglietteria della gradinata e pur scolorito è visibile nelle immagini che tutte le televisioni riprendono durante le partite. Oltre a questo sul muro a lato dell’ingresso carrabile su via dello Stadio (lato Sud) può leggersi, ormai da mesi, la scritta “Pisano come Zelensky”. Ci permettiamo di osservare come ben difficilmente l’anonimo autore abbia voluto equiparare il Presidente dell’Ucraina ad una assessora del Comune di Lucca. Non pensiamo neanche che si volesse esaltare il presidente di una nazione alleata dell’Italia, vista la considerazione che i tifosi della Lucchese hanno di quelli del Pisa. A chiarire meglio gli intenti dei vandali scrittori, successivamente sotto la scritta è comparsa una bella e grande Z. Come noto la Z è l’emblema più utilizzato dalle forze occupanti russe in Ucraina e costituisce un simbolo che ricorda gli orrori compiuti dai russi ai danni dei civili".

"Lo stadio appartiene al Comune - conclude la nota - , dunque ci permettiamo di chiedere al sindaco che simboli fascisti e scritte varie siano cancellati. Oltre a questo chiediamo anche che sulla tribuna coperta venga affissa una targa in memoria di Erbstein".