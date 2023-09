SportCity Day 2023 La palestra sulle Mura con 25 stand e attività Dal rafting alla scherma

A rispondere con entusiasmo alla chiamata sono state oltre 50 associazioni sul territorio. Dalla pugilistica alle arti marziali, rafting, scherma, baseball, cricket, rugby, calcetto, tiro della forma, pallavolo, arrampicata, sub, equitazione, corsa, skiroll, danza, atletica, pattinaggio, pole dance, basket, ciclismo, ginnastica ritmica, tennis, ginnastica artistica, enti di promozione e, non ultima i carichissimi ragazzi dell’Allegra Brigata, sempre portatori di entusiasmo.

Tutte le specialità in un’unica data, domenica 17 settembre quando con SportCity Day in un’edizione, la terza, tutta speciale, che si trasferisce dalle piazze alle Mura Urbane. In particolare sarà interessata la porzione di anello compreso tra Baluardo Santa Croce, Castello Porta San Donato nuova, Baluardo San Donato, Baluardo San Paolino fino al Baluardo Santa Maria prima di Porta San Pietro. Il programma è stato presentato ieri nel castello di Porta San Donato – Infopoint delle Mura. All’incontro erano presenti l’assessore allo Sport Fabio Barsanti, il coordinatore regionale di Sport e Salute Alessandro Viti e il delegato del comitato provinciale Coni Stefano Pellacani.

“Abbiamo portato lo Sport City Day sulle Mura che rappresentano il luogo più caro ai lucchesi che praticano attività sportiva all’aperto – afferma l’assessore allo Sport Fabio Barsanti –, un’occasione importante all’inizio di quella che è la nuova stagione dei corsi sportivi per conoscere e avere informazione dalle società, associazioni ed enti di promozione sportiva del nostro territorio. Un modo per spingere soprattutto i giovani a provare e mettersi in gioco in nuovi sport, una grande occasione di crescita personale, salute e socializzazione”.

Il programma dello Sport City Day del 17 settembre prevede alle 9.30 l’inaugurazione al castello di Porta San Donato con gli interventi di Fabio Barsanti, assessore allo sport, Alessandro Viti, Segretario Sport e Salute Toscana, Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana e Massimo Porciani, Presidente Cip Toscana. Seguirà alle 10.15 la tavola rotonda - Lo sport palestra di valori - intervengono: Ester Di Napoli, Presidente della commissione nazionale di parità AiCS – Sport e parità di genere, Sergio Martinelli, Delegato Federazione Italiana Atletica Leggera – Sport, Ilaria Orlandini, Coordinatore Enti di Promozione sportiva Lucca, Guido Pasquini, Presidente Panathlon Club Lucca – Sport etica e fair play, Stefania Vannucchi, docente esperto in disabilità psicofisica, modera Renzo Marcinnò, Presidente Libertas Lucca.

Alle 11.45-13 conferimento riconoscimenti a L’Allegra Brigata Special Olympics Team. con l’intervento di Bruno Russo responsabile settore giovanile Lucchese 1905; coordina Carla Landucci, Presidente UNVS Lucca, Claudia Maiorano - Special Olympics. Alle 18 Oscar della promozione sportiva. Dalle 14 alle 19 spazio no stop per “prova il tuo sport“ con le dimostrazioni delle attività sportive nei 25 stand lungo le Mura.

Laura Sartini