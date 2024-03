Sport è benessere ‘‘Moving4future’’. Progetto per invogliare gli under 35 a muoversi

La salute e il benessere dei giovani sono al centro dell’attenzione della Provincia di Lucca che si è aggiudicata un finanziamento di 100mila euro per il programma Moving4future. Il progetto è parte dell’iniziativa nazionale GameUpi e mira a promuovere sport e benessere psicofisico tra i giovani under 35.

L’iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo Ducale, dal presidente della Provincia Luca Menesini insieme con Massimiliano D’Ascanio di Upi Toscana, Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea, Nicola Borrelli presidente di Lucca Film Festival, Marco Macchia dell’Università di Pisa, i dirigenti scolastici Iolanda Bocci (Isi Barga) e Lorenzo Isoppo (Ist. Marconi), Giulio Godi del Cai e Andrea Pacitto dell’Atletica Virtus.

Il programma coinvolge una vasta gamma di enti, e si propone di incentivare la pratica sportiva come strumento per migliorare il benessere fisico e psicologico dei giovani, combattendo le barriere sociali, economiche e culturali e promuovendo l’inclusività e l’aggregazione sociale.

In particolare, Moving4future prevede sei fasi distinte, ognuna delle quali mira a raggiungere obiettivi specifici, tra cui la sensibilizzazione sulla importanza dello sport, l’organizzazione di eventi sportivi inclusivi e l’educazione alimentare. Il progetto offrirà anche opportunità di formazione e condivisione, inclusi momenti di incontro tra giovani normodotati e disabili per promuovere il rispetto e l’inclusività. Inoltre, i ragazzi parteciperanno a un percorso didattico sull’utilizzo intelligente dei cellulari: un gruppo selezionato di studenti realizzerà dei cortometraggi per raccontare il progetto che saranno poi proiettati e valutati all’interno di una speciale sezione del Lucca Film Festival 2024. Tra gli eventi, due contest di cucina in cui gli studenti degli Istituti alberghieri coinvolti sperimenteranno nuove idee culinarie ad hoc per l’alimentazione dello sportivo; i Giochi senza frontiere interprovinciali che si svolgeranno a Latina e coinvolgeranno in modo attivo tutte le 20 Province individuate da UPI; e l’evento finale di chiusura del progetto, che avrà luogo a Roma ad inizio 2025.

Un primo evento promosso dal progetto avrà luogo venerdì 8 marzo al Campo Coni, dove si terrà l’iniziativa "L’8 in Virtus", organizzata dalla Virtus Lucca, dalla Palestra Life e dal Centro antiviolenza Luna. Un’occasione per dimostrare sin da subito l’impegno della comunità locale per il benessere dei giovani attraverso lo sport e l’inclusione sociale.

Prevista la costituzione di un Comitato Giovani composto da rappresentanti delle 20 Province coinvolte nel progetto, che avranno voce in capitolo nella fase di progettazione e di gestione delle iniziative. Per sostenere questa iniziativa, la Provincia di Lucca sta cercando un giovane portavoce, con un compenso previsto di 5000 euro per un impegno di 12 mesi. La scadenza per candidarsi è il 7 marzo, e sono invitati a partecipare giovani tra i 19 e i 35 anni residenti nella provincia di Lucca.

Rebecca Graziano