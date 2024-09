Sport e benessere all’Informagiovani

Altri due appuntamenti con “Sport e benessere“, il percorso di attività gratuite dedicato al benessere personale e promosso dall’Informagiovani e dall’Informadonna di Lucca e in vista della Festa dello sport del Comune di Lucca. Dal 3 settembre scorso fino a domani sono stati 6 gli incontri gratuiti organizzati in collaborazione con ASD Nuova Cobra (Auser club), Happy Gym, Ego, Life, Profight&Fitness e Shakti Centro Studi Yoga.

Gli incontri hanno lo scopo di avvicinare le persone all’attività sportiva e motoria e sono adatti a tutti i tipi di preparazione fisica, anche (e soprattutto) per coloro che fanno attività motoria per la prima volta. I partecipanti avranno la possibilità di provare le varie discipline proposte. Tutti gli incontri si terranno nel cortile del Centro Culturale Agorà (Via delle Trombe 6) dalle 18 alle 19. In particolare oggi l’appuntamento è con la ginnastica al femminile e calistenico. Domani invece, sempre con inizio alle 18 la lezione è di Yoga e Qi Kong. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, inviando un messaggio su whatsapp al numero 3333735977 o inviando una mail a [email protected] indicando: nome, cognome, gli incontri a cui si vuole partecipare e se si possiede già un tappetino da portare.

I partecipanti devono portare abbigliamento ginnico, un asciugamano, l’acqua e, per chi lo possiede, un tappetino. Non ci sono spogliatoi per cambiarsi, pertanto è opportuno che tutti arrivino già vestiti per l’attività fisica.