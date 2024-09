Sport City Day per due giorni sarà a Lucca. Nei parchi del cuore oltre 50 associazioni

Lucca, con altre 162 città italiane, celebrerà sabato 21 e domenica 22 settembre prossimi la quarta edizione dello Sport City Day, la manifestazione nazionale che promuove lo stile di vita attivo il benessere psicofisico e la pratica sportiva in ambito urbano. “Si tratta di un grande appuntamento di promozione delle attività sportive e dell’importanza dello sport per i giovani, a cui l’amministrazione comunale ha voluto dedicare lo spazio e l’importanza necessaria – afferma l’assessore allo Sport Fabio Barsanti – Lo sport è cultura, è salute, é socialità, è educazione; in questi ultimi anni abbiamo visto sia al livello nazionale che a quello locale segnali di disaffezione dalla pratica sportiva da parte dei più giovani. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento fondamentale rivolto a tutte le generazioni in modo trasversale, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e con il ruolo centrale della Consulta dello sport, che li rappresenta. A Lucca saranno coinvolte ben 54 associazioni e i nostri parchi urbani ‘del cuore’: le Mura e il Parco fluviale“. Presto saranno svelati tutti i dettagli dell’evento.