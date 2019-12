Lucca, 1 dicembre 2019 - Gambe accavallate, aria indifferente. E uno spinello fumante dritto in bocca. Gli agenti li hanno trovati così, mentre si passavano di mano in mano una canna appena accesa. Lì su una panchina di piazza San Salvatore, davanti alla fontana della Pupporona.

Sono soltanto due dei giovanissimi multati e segnalati venerdì sera durante il servizio interforze svolto congiuntamente da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Il giro di vite è arrivato su ordinanza del questore dopo il confronto emerso nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto in Prefettura dove erano presenti anche rappresentanti di Palazzo Orsetti.

L’obiettivo: prevenire e contrastare situazioni di degrado e consumo di sostanze stupefacenti in centro storico durante il week-end, nelle zone della movida lucchese. Gli agenti in tutto hanno staccato 7 sanzioni amministrative per uso di stupefacenti ad altrettanti ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Gli stessi che ora saranno segnalati al prefetto come assuntori.

Il primo guaio per loro? Il rischio di vedersi ritirata la patente oppure di avere grossi ritardi nel conseguirla. Perché gli agenti hanno pattugliato e bene, ma i ragazzini ci hanno messo del loro, maneggiando hashish e marijuana in pieno centro e in piazze affollatissime. In pratica mettendole quasi sotto il naso di ’Delphi’ e ’Frazy’ due labrador antidroga utilizzati durante il servizio.

Diversi minori, inoltre, in seguito alla segnalazione dei due labrador, sono stati perquisiti e riconsegnati ai genitori. Molti mamme e papà sono rimasti di sasso. E, in tarda serata sono andati a riprenderseli dritti alla caserma dei carabinieri in Cortile degli Svizzeri. In tutto sono stati sequestrati quasi venti grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana.

Oltre alla coppietta di ’sfacciati’ che fumava uno spinello in piazza San Salvatore altri due giovanissimi sono stati pizzicati mentre stavano maneggiando delle dosi di hashish in piazza San Romano, praticamente sotto il porticato a fianco della chiesa di San Romano. Altri invece sono stati trovati, multati e identificati in piazza San Michele e via della Casermetta. La mappa delle multe, parla di spinelli facili un po’ in quattro piazze del centro anche in orari non sospetti. Accesi e passati tra i giovanissimi con non-calanche. Per tutti loro anche una paternale delle forze dell’ordine. La stessa che, se non li ha resi un po’ più furbi, forse li ha fatti diventare un po’ più saggi.

Claudio Capanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA