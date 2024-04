Spianate, torna la festa della birra dal 13 al 16 giugno

Ritorna a giugno la festa della birra a Spianate. Le date sono da giovedì 13 a domenica 16. Un week end lungo che attirerà pubblico non solo a livello locale ma anche dai Comuni limitrofi. La location è quella dello spazio sagra estivo, con i tavoli disposti per degustare tutte le specialità gastronomiche anche se la vera protagonista sarà lei, la bevanda ottenuta con malto, orzo e luppolo. Bionde e scure per tutti gusti, provenienti rigorosamente dalla Germania e che potranno essere associate ai tipici piatti teutonici, wurstel, crauti e molto altro. Non mancherà ovviamente la musica, con canzoni tipiche di band che suoneranno vari pezzi, interrotti di tanto in tanto dagli immancabili Prosit dei presenti. Una manifestazione per famiglie, con attrazioni per bambini e che in quel periodo avrà un motivo in più per cementare l’aggregazione. Proprio venerdì 14 giugno sarà la serata di inizio dei Campionati Europei di calcio e quindi diventerà l’occasione magari per divertirsi e guardare la partita.

Ma.Ste.