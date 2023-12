Spesa... gratis da 700 euro: acciuffato

La Polizia di Stato ha fermato un cittadino rumeno per furto aggravato. Alle ore 8 di ieri mattina le Volanti della Questura di Lucca sono intervenute in viale San Concordio al supermercato Esselunga per la segnalazione di un soggetto che aveva riempito di carrello della spesa di prodotti alimentari di vario genere per un totale risultato successivamente di ben 767 euro.

L’uomo, tergiversando nei pressi dell’uscita del supermercato, aveva approfittato dell’ingresso di un cliente per uscire con la merce senza passare dalle casse. E’ stato immediatamente bloccato dal direttore che intanto ha allertato il 112. L’equipaggio della Volante accorso sul posto ha preso a verbale i testimoni, e, dopo la dichiarazione di volontà di procedere a querela da parte del direttore, ha proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo per il reato di furto aggravato.

L’arrestato, un cittadino rumeno di 53 anni residente a Massa e con numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, era stato scarcerato a fine giugno per reati analoghi, e già a metà dicembre denunciato dalle Volanti della Questura di Massa per ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Al termine delle procedure di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per la direttissima. Il giudice non ha tuttavia convalidato l’arresto, resta dunque la denuncia a piede libero. Intanto è però scattato il foglio di via per 3 anni da Lucca.