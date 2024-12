Specialità locali e prodotti artigianali

Atmosfera di Natale oggi al Parco Avventura, sull’Altopiano delle Pizzorne a Villa Basilica. Previsti i mercatini tipici con tutto ciò che rende questa festa indimenticabile. Mercatini di Hobbisti e prodotti locali, per scambiare tesori unici e fare regali. Ma ci saranno anche le specialità gastronomiche e si potranno gustare le delizie natalizie per tutti i palati. Poi, per i più piccoli, Babbo Natale in persona, un momento speciale per i bambini che potranno incontrare Santa Claus e vivere la magia del Natale. Una delle attrazioni sarà senza dubbio "Animali e Spettacoli", per tutta la famiglia con intrattenimento per grandi e piccini. Per rendere tutto molto più semplice, verrà offerto un servizio navetta gratuito per non avere lo stress dell’auto da parcheggiare.

M.S.