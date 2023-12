Speciale fiaccolata in Vespa contro la violenza sulle donne

Tra gli eventi prossimi del Natale da segnalare l’appuntamento del 9 dicembre con la Fiaccolata in Vespa e moto organizzata dal Vespa Club Barga. Quest’ anno la Fiaccolata Natalizia sarà insomma in concomitanza con Barga Cioccolata, appunto sabato 9. Il ritrovo è sempre in Piazza Pascoli dalle ore 20 per poi partire, dopo la benedizione di rito di don Stefano Serafini, per un giro per le vie di Barga. Tra le varie iniziative dlela serata, un premio al miglior mezzo natalizio ed al partecipante più giovane. Tra le belle cose anche la decisione del Vespa Club Barga di donare l’intero ricavato della serata al Centro Antiviolenza Non ti Scordar di TE della Valle del Serchio, che ogni giorno sostiene le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, garantendo riservatezza, anonimato e gratuità.